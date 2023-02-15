Туристы ужаснулись от цен на отдых в Геленджике и выбрали Мальдивы

Подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказал, как выбирал между отдыхом в Геленджике и на Мальдивах. Острова победили. И не только из-за тепла и пейзажей, но и потому что стоимость отдыха вместе с перелетом оказалась в 6 раз ниже, чем просто номер люкс на Черном море.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Туристы в середине января мониторили стоимость проживания с 30 января по 14 февраля. Особое внимание привлек «Метрополь Гранд Отель Геленджик». За luxury-отдых там просили 9,3 млн руб. на двоих взрослых и ребенка. По словам собеседника, даже для отеля 5* такие цены для отечественного курорта в несезон слишком высоки.

Что касается Мальдив, то 13 ночей в отеле Heritance Aarah с «ультра все включено» на тот же состав гостей обошлись около 1,5 млн руб. 6 ночей они провели на водной вилле, а остальную часть отдыха – на пляжной. Перелет выбрали регулярными рейсами flydubai через Дубай.

В «Метрополь Гранд Отель Геленджик» на письмо нашего корреспондента не ответили. Редакция TourDom.ru связалась с одним из туроператоров. Специалисты подсказали, что 9,3 млн – это ошибочная цена. Оказывается, на сайте самого отеля был сбой, но его быстро поправили.