Становая трещина на Байкале напугала туристов

«Любое природное явление негативного характера может повлиять на решение туриста посетить территорию.<…> Приведу пример: в свое время, когда в 2019 году было наводнение в Тулуне, несмотря на то, что он далеко от Байкала, в понимании массового туриста Иркутская область ассоциировалась с местом трагедии и чрезвычайного происшествия. Плюс еще были пожары. И туристы очень критично к этому относились, было снятие броней», – рассказала спикер.