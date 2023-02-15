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5 часов назад

Становая трещина на Байкале напугала туристов

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Становая трещина, которая образовалась во льду озера Байкала в Иркутской области, напугала туристов – некоторые из них, узнав о ее появлении, передумали ехать в Приангарье. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской Ассоциации туризма Вадим Копылов.

Становая трещина на Байкале напугала туристов
Фото: Екатерина Васягина/commons.wikimedia.orgЕкатерина Васягина/commons.wikimedia.org

«Вы знаете, скольки туристов нам стоил последний пресловутый ледовый удар, о котором написали все? Рядовое абсолютно мероприятие для Байкала. Но часть туристов мы этими публикациями отпугнули и вызвали у них беспокойство», – пояснил Вадим Копылов и призвал журналистов «больше писать про позитив».

Факт о том, что гостей региона пугают негативные новости и явления в Приангарье, подтвердила и заместитель директора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.

«Любое природное явление негативного характера может повлиять на решение туриста посетить территорию.<…> Приведу пример: в свое время, когда в 2019 году было наводнение в Тулуне, несмотря на то, что он далеко от Байкала, в понимании массового туриста Иркутская область ассоциировалась с местом трагедии и чрезвычайного происшествия. Плюс еще были пожары. И туристы очень критично к этому относились, было снятие броней», – рассказала спикер.

Она отметила, что сложно предположить, каким будет туристический сезон, – если что-то случится на территории Приангарья, то это может повлиять на показатели посещаемости региона.

Новости путешествий,Екатерина Сливина,
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