Становая трещина на Байкале напугала туристов

Становая трещина, которая образовалась во льду озера Байкала в Иркутской области, напугала туристов – некоторые из них, узнав о ее появлении, передумали ехать в Приангарье. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской Ассоциации туризма Вадим Копылов.
«Вы знаете, скольки туристов нам стоил последний пресловутый ледовый удар, о котором написали все? Рядовое абсолютно мероприятие для Байкала. Но часть туристов мы этими публикациями отпугнули и вызвали у них беспокойство», – пояснил Вадим Копылов и призвал журналистов «больше писать про позитив».
Факт о том, что гостей региона пугают негативные новости и явления в Приангарье, подтвердила и заместитель директора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.
«Любое природное явление негативного характера может повлиять на решение туриста посетить территорию.<…> Приведу пример: в свое время, когда в 2019 году было наводнение в Тулуне, несмотря на то, что он далеко от Байкала, в понимании массового туриста Иркутская область ассоциировалась с местом трагедии и чрезвычайного происшествия. Плюс еще были пожары. И туристы очень критично к этому относились, было снятие броней», – рассказала спикер.
Она отметила, что сложно предположить, каким будет туристический сезон, – если что-то случится на территории Приангарья, то это может повлиять на показатели посещаемости региона.