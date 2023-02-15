В прошлом году Москву посетили 17,9 млн туристов

Москву в 2022 году посетили 17,9 млн туристов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. "Несмотря на все трудности и проблемы, минувший год принес хорошие результаты для московской индустрии гостеприимства. Туристический поток достиг 17,9 млн гостей. На миллион человек больше, чем в 2021 году. И достойный 71% турпотока по сравнению с рекордным доковидным 2019 годом", - сообщил глава столицы.
Основной поток гостей, по словам мэра, по-прежнему из регионов России: "Более 90% гостей приезжает в Москву из других российских регионов. Чаще всего это жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Тульской и Нижегородской областей".
По его словам, среднее путешествие в столицу занимает пять дней, турист тратит на поездку около 37,3 тыс. рублей.
"Каждый третий приезжает один, каждый пятый - в паре или с детьми. Большинство планирует посещение Москвы заранее, 78% гостей организуют поездку самостоятельно, все чаще с помощью московского сервиса по планированию путешествий Russpass", - рассказал Собянин.
Сергей Собянин подчеркнул, что полностью восстановился деловой туризм, в котором Москва является безоговорочным лидером среди регионов России.
"Примерно 20% всех поездок приходится на гостей, прибывающих в столицу с деловыми целями: в командировку, на выставку, форум или конгресс. В этом сегменте туристического рынка рост составляет 6% по сравнению с показателем 2019 года", - написал Сергей Собянин.