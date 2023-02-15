В прошлом году Москву посетили 17,9 млн туристов

Москву в 2022 году посетили 17,9 млн туристов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. "Несмотря на все трудности и проблемы, минувший год принес хорошие результаты для московской индустрии гостеприимства. Туристический поток достиг 17,9 млн гостей. На миллион человек больше, чем в 2021 году. И достойный 71% турпотока по сравнению с рекордным доковидным 2019 годом", - сообщил глава столицы.