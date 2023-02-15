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4 часа назад

Россиянам перечислили условия для получения шенгенской визы в 2023 году

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Россияне интересуются, как не получить отказ при оформлении шенгенской визы. Директор турагентства «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, какие документы нужно предоставить и сколько денег должно быть на счету.

Россиянам перечислили условия для получения шенгена в 2023 году
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Отказ при оформлении шенгенской визы можно получить из-за плохого набора документов, подчеркивает Мкртчян, но также на это могут повлиять низкие доходы.

«Зарплата должна быть минимум 100 тысяч рублей, а лучше 150–200 тысяч рублей», – отметил директор турагентства «Розовый слон».

Консульства обращают внимание на накопления: если на банковском счету нет хотя бы 1 миллиона рублей, скорее всего, визу не одобрят. По словам Мкртчяна, эти деньги должны лежать более полугода, то есть их нельзя занять у друга на пару дней и зачислить на карту.

Что касается документов для шенгенской визы, эксперт отметил, что очень важно не просто забронировать отель и билеты на самолет, но еще выкупить их. Также необходима страховка на сумму не менее 50 тысяч евро, сообщают «Известия».

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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