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1 час назад

Российские туристы отложили поездки в Турцию

runews24.ru

Среди российских туристов значительно сократился спрос на путешествия в Турцию из-за последствий землетрясения, произошедшего на территории страны. Согласно данным “Travelata”, за последние семь дней спрос на отдых на турецких курортах снизился на 25% в сравнении с предыдущей неделей.

Российские туристы отложили поездки в Турцию
Фото: UnsplashUnsplash

Сложившаяся ситуация объясняется тем, что некоторые достопримечательности в результате стихийного бедствия были повреждены. Помимо этого, из-за землетрясения граждане РФ стали переживать за свою безопасность и отказываться от путешествий в курортные районы Турции.

Сейчас местных жителей, которые лишились жилья, правительство страны размещает в номерах отелей, что серьезно влияет на спрос туров. Путешественники сильно расстроены из-за последствий землетрясения.

Отмечается, что на данный момент большинство российских туристов переориентировались на путешествия в Таиланд, Египет и ОАЭ. Туроператоры также подтверждают падение продаж путевок на курорты Турции.

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