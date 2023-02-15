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3 часа назад

Власти Таиланда утвердили новый туристический сбор для туристов

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Такую сумму нужно будет платить путешественникам с 1 июня 2023 года.

Власти Таиланда утвердили новый туристический сбор для туристов
Фото: UnsplashUnsplash

Власти Таиланда утвердили новый туристический сбор для туристов. Каждый, кто прилетит в страну на самолёте, должен будет заплатить 300 батов (645 ₽ по курсу на 15 февраля 2023 года). Если пересечь границу по суше или морю, то сбор составит 150 батов (322,5 ₽), сообщает PPTV.

Предполагается, что деньги от сбора пойдут на развитие туризма страны, а также будут использованы для страхования иностранцев, которые приезжают в Таиланд.

Ранее туроператоры рассказали, как россиянам можно получить многократную шенгенскую визу.

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