Летевшая в Москву пассажирка попыталась ворваться в кабину пилотов

Пассажирка, летевшая из Ставрополя в Москву, попыталась ворваться в кабину пилотов во время полета. Об этом сообщает ТАСС.

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Инцидент произошел 11 февраля на рейсе SU1365 Ставрополь - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Женщина была в неадекватном состоянии и грубо нарушала правила поведения на борту.

Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, она не реагировала на предупреждения членов экипажа, поэтому командир судна принял решение о применении средств сдерживания. К ним, согласно постановлению правительства, относятся пластиковые наручники и нейлоновые ремни — средства связывания.

По прилете в аэропорту Шереметьево пассажирку арестовала полиция. Оно была привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство.

"Данный случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, в том числе - создать единый для всех авиакомпаний черный список деструктивных пассажиров", - прокомментировали в авиакомпании.