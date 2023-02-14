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1 час назад

Летевшая в Москву пассажирка попыталась ворваться в кабину пилотов

Мира Маркина

Пассажирка, летевшая из Ставрополя в Москву, попыталась ворваться в кабину пилотов во время полета. Об этом сообщает ТАСС.

Летевшая в Москву пассажирка попыталась ворваться в кабину пилотов
Фото: unsplashunsplash

Инцидент произошел 11 февраля на рейсе SU1365 Ставрополь - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Женщина была в неадекватном состоянии и грубо нарушала правила поведения на борту.

Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, она не реагировала на предупреждения членов экипажа, поэтому командир судна принял решение о применении средств сдерживания. К ним, согласно постановлению правительства, относятся пластиковые наручники и нейлоновые ремни — средства связывания.

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По прилете в аэропорту Шереметьево пассажирку арестовала полиция. Оно была привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство.

"Данный случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, в том числе - создать единый для всех авиакомпаний черный список деструктивных пассажиров", - прокомментировали в авиакомпании.

Ранее желание выпить в самолете привело россиянина в отдел полиции. Мужчина устроил на борту пьяный дебош.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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