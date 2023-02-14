Финны признались в бессилии остановить шопинг-туризм из России

Финские власти ничего не могут поделать с российскими туристами, которые, несмотря на введенные Суоми ограничения, продолжают ехать в страну ради шопинга. Граница открыта для туристов из РФ только для транзита в нешенгенское пространство. Однако, чтобы совершить необходимые покупки, некоторые готовы делать крюк до финских магазинов через Норвегию. Расстояние и время в пути не пугают. Ну, а обратно можно вернуться как коротким путем через финскую границу, так и длинным северным путем по уже знакомому маршруту. Оба способа будут абсолютно легальными.

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«Таможня Финляндии не имеет возможности остановить этот поток из-за шенгенских правил. Они приезжают из России, получив разрешение на въезд в Норвегии. Наша задача – контролировать экспорт товаров из Финляндии. Но если продукция идет в Россию через Норвегию, то мы ничего не можем с этим поделать», – говорит начальник таможни в коммуне Торнио Кари Ханну.

Другой мерой, которая, по задумке финнов, должна была доставить проблемы россиянам, являются ограничения на вывоз из Финляндии отдельных категорий товаров или предметов роскоши стоимостью более 300 евро. С последним пунктом решение простое – вещи просто распаковываются. Что-то надевают на себя. Только что купленную электронику – ноутбуки или телефоны – провозят как уже используемую. Обходятся минимальными средствами – надевают чехлы или какие-либо другие аксессуары.

Там, где для вывоза в расчет идет разрешенный вес на человека, по словам финнов, придумали другую находку. Пользуются ей, скорее, те, кому нужны большие объемы для перепродажи. Они берут с собой в минивэны попутчиков, которые за небольшую плату готовы ввезти необходимое для владельца авто количество товара и прикупить что-то себе.