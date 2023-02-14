Россияне стали лидерами по поездкам на любимый курорт богачей

Российские туристы стали лидерами по поездкам на Мальдивы. Об этом пишет Einpresswire.

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По данным издания, с начала 2023 года и по 8 февраля на любимом курорте богачей побывало 28,9 тысячи россиян, или 13 процентов от общего количества прибывших в азиатскую страну путешественников.

На втором месте по количеству отдыхающих на Мальдивах туристов расположилась Индия (24 тысячи человек). Третья строчка в списке отошла Италии, откуда приехала примерно 21 тысяча путешественников, или 9,4 процента от всех зарегистрированных иностранцев.

Всего по состоянию на 8 февраля 2023 года Мальдивы приняли около 220,6 тысячи туристов, что на 31 процент больше аналогичного периода 2022 года.