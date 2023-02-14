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26 минут назад

Россияне стали лидерами по поездкам на любимый курорт богачей

Lenta.ru

Российские туристы стали лидерами по поездкам на Мальдивы. Об этом пишет Einpresswire.

Россияне стали лидерами по поездкам на любимый курорт богачей
Фото: unsplash.comunsplash.com

По данным издания, с начала 2023 года и по 8 февраля на любимом курорте богачей побывало 28,9 тысячи россиян, или 13 процентов от общего количества прибывших в азиатскую страну путешественников.

На втором месте по количеству отдыхающих на Мальдивах туристов расположилась Индия (24 тысячи человек). Третья строчка в списке отошла Италии, откуда приехала примерно 21 тысяча путешественников, или 9,4 процента от всех зарегистрированных иностранцев.

Всего по состоянию на 8 февраля 2023 года Мальдивы приняли около 220,6 тысячи туристов, что на 31 процент больше аналогичного периода 2022 года.

Ранее в феврале сообщалось, что россияне стали абсолютными лидерами по турпотоку на Сейшельские острова. За январь 2023 года страну посетили 3,7 тысячи отечественных туристов. На втором месте оказались жители Германии — в пляжную страну прибыли 2,5 тысячи путешественников, на третьем — отдыхающие из Франции (2,2 тысячи человек).

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