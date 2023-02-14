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2 часа назад

Туристам сказали ждать снижения цен на ски-пассы не раньше весны

TourDom

Туристы удивились пропаже выгодного тарифа на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Речь о ски-пассе «Счастливые часы» на 3 дня дневного катания. Тариф действовал с понедельника по среду, и многие райдеры, желая сэкономить, пользовались им.

Туристам сказали ждать снижения цен на ски-пассы не раньше весны
Фото: unsplash.comunsplash.com

«3 тыс. за день – нынче это кажется дешево. Вот только увидел его в понедельник, хотел оформить, а через 5 минут его уже нет. Только более дорогие. Это что, если все круто и народ валит толпой, то можно задирать цены. А если народу маловато будет, то можно и скидочки сделать», – пишут любители горных лыж и сноуборда в телеграм-каналах, не готовые мириться с ценообразованием.

«Очень жаль, что предложение пропало. К счастью, успели взять себе в пятницу. В нынешних реалиях выглядит отличным предложением», – соглашаются с топикстартером другие туристы.

Как объяснили в «Розе Хутор», тариф «Счастливые часы» является спецпредложением и обычно запускается в ограниченные периоды.

«Он действовал в течение 3 недель до высокого сезона. Сейчас из-за высокой загрузки тариф временно приостановлен. В марте планируем его запустить вновь», – сказал директор по маркетингу курорта Дмитрий Барашков.

Что интересно: еще накануне пропажи телеграм-канал «Роза Хутор» призывал поступать мудро и активно катать в эти самые «Счастливые часы». По словам туристов, количество лыжников тогда увеличилось. К слову сказать, судя по фотографиям, опубликованным в Телеграме, в понедельник на подступах к склонам действительно было многолюдно. Тем не менее среди любителей катания есть те, кто до закрытия продаж взял ски-пасс на конец февраля, таким образом, немного сломав систему.

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