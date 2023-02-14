Туристам сказали ждать снижения цен на ски-пассы не раньше весны

«3 тыс. за день – нынче это кажется дешево. Вот только увидел его в понедельник, хотел оформить, а через 5 минут его уже нет. Только более дорогие. Это что, если все круто и народ валит толпой, то можно задирать цены. А если народу маловато будет, то можно и скидочки сделать», – пишут любители горных лыж и сноуборда в телеграм-каналах, не готовые мириться с ценообразованием.