В главном аэропорту Таиланда решили покончить с очередями

Прибывающие в аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) туристы смогут быстрее пройти паспортный контроль и получить свой багаж.

Фото: Oliver Mallich/Flickr Oliver Mallich/Flickr

Задачу ускорить эти процессы поставило Министерство транспорта Таиланда.

Издание National News Bureau of Thailand приводит комментарий министра транспорта Саксаяма Чидчоба, что в отдельные моменты прибывающие пассажиры вынуждены стоять в очередях и необходимо срочно изменить ситуацию.

Компании по управлению международными аэропортами АОТ приказано добавить 60 иммиграционных стоек в зонах паспортного контроля аэропорта. По расчетам ведомства, это увеличит пропускную способность на данной процедуре до 3 тыс. человек в час.

Двум предприятиям по наземному обслуживанию предложено увеличить количество сотрудников и оборудования для ускорения выгрузки багажа с прибывающих рейсов.

Администрация AOT также привлечет еще одного подрядчика для расширения возможностей аэропорта в обработке авиарейсов. Чтобы не создавать задержек, некоторые авиакомпании получили временное разрешение на самостоятельное наземное обслуживание в аэропорту.