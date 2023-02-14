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2 часа назад

В главном аэропорту Таиланда решили покончить с очередями

TourDom

Прибывающие в аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) туристы смогут быстрее пройти паспортный контроль и получить свой багаж.

В главном аэропорту Таиланда решили покончить с очередями
Фото: Oliver Mallich/FlickrOliver Mallich/Flickr

Задачу ускорить эти процессы поставило Министерство транспорта Таиланда.

Издание National News Bureau of Thailand приводит комментарий министра транспорта Саксаяма Чидчоба, что в отдельные моменты прибывающие пассажиры вынуждены стоять в очередях и необходимо срочно изменить ситуацию.

Компании по управлению международными аэропортами АОТ приказано добавить 60 иммиграционных стоек в зонах паспортного контроля аэропорта. По расчетам ведомства, это увеличит пропускную способность на данной процедуре до 3 тыс. человек в час.

Двум предприятиям по наземному обслуживанию предложено увеличить количество сотрудников и оборудования для ускорения выгрузки багажа с прибывающих рейсов.

Администрация AOT также привлечет еще одного подрядчика для расширения возможностей аэропорта в обработке авиарейсов. Чтобы не создавать задержек, некоторые авиакомпании получили временное разрешение на самостоятельное наземное обслуживание в аэропорту.

Аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке за январь обслужил 4,3 млн пассажиров. Рост в годовом исчислении – 317%. За месяц через порт прошло почти 25,7 тыс. рейсов, или в среднем по 829 рейсов в сутки. Из России в Суварнабхуми летают самолеты «Аэрофлота», а также S7.

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