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2 часа назад

Два прямых поезда запустят весной из Ростова в Крым

Don24.ruиещё 2

Этой весной из Ростова в Крым будут курсировать два прямых поезда. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

Два прямых поезда запустят весной из Ростова в Крым
Фото: UnsplashUnsplash

«Некоторые промежуточные станции, на которых, согласно статистике, в поезд садилось много пассажиров, в этом году стали начальными», – говорится в сообщении.

Так, пассажирский поезд № 99/100 Ростов-на-Дону – Симферополь запустят с 27 апреля. Он будет ходить через день до 1 октября. А поезд № 196 /195 Ростов-на-Дону – Симферополь начнет курсировать с 3 мая и до конца сентября один раз в неделю. По средам – из Симферополя, по четвергам – из донской столицы.

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