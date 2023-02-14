Турпоток в Дагестан в 2022 году увеличился на 43%

По итогам 2022 года Дагестан принял более 1,5 миллиона туристов, что на 43% больше, чем в 2021 году.
«За 2022 год турпоток в республику увеличился более чем на 43,7% (1 миллион 560 тысяч человек) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (в 2021 году — 1 миллион 85 тысяч человек)», — рассказал на коллегии министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана руководитель ведомства Эмин Мерданов.
По его словам, в 2022 году аэропорт Махачкалы принял свыше 2,5 миллиона пассажиров, что на 23,2% больше показателей 2021 года.
«Аналогичная динамика наблюдается и по посетившим республику железнодорожным пассажирским транспортом», — добавил министр.
Как рассказали в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам, за 2022 год объем оказанных услуг в индустрии туризма в регионе составил 7,95 миллиарда рублей, что на 15% больше, чем за 2021 год.