Турпоток в Дагестан в 2022 году увеличился на 43%

«За 2022 год турпоток в республику увеличился более чем на 43,7% (1 миллион 560 тысяч человек) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (в 2021 году — 1 миллион 85 тысяч человек)», — рассказал на коллегии министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана руководитель ведомства Эмин Мерданов.