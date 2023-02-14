Когда туристам вернут деньги за отмененные поездки

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что российские туроператоры могут вернуть долги туристам за несостоявшиеся из-за пандемии и спецоперации на Украине туры в первом полугодии.

Она отметила, что были проведены выборочные опросы. В настоящее время, по словам Ломидзе, долг составляет около одного миллиарда рублей, передает РИА «Новости».