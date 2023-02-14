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Когда туристам вернут деньги за отмененные поездки

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что российские туроператоры могут вернуть долги туристам за несостоявшиеся из-за пандемии и спецоперации на Украине туры в первом полугодии.

Когда туристам вернут деньги за отмененные поездки
© РИА "ФедералПресс"

Она отметила, что были проведены выборочные опросы. В настоящее время, по словам Ломидзе, долг составляет около одного миллиарда рублей, передает РИА «Новости».

«В первом полугодии вероятность того, что туроператоры вернут все долги, больше», – сказала исполнительный директор АТОР.

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