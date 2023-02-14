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57 минут назад

Пассажиропоток в Крым вырастет на 40 %

РИА "ФедералПресс"

В условиях закрытых аэропортов в летнем сезоне пассажиров, желающих доехать до Крыма на поезде, станет больше. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Пассажиропоток в Крым вырастет на 40 %
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Добавятся пять пар поездов дальнего следования, в том числе из Мурманска и Челябинска», – сообщили в компании.

Всего добавят 10 поездов к тем, которые уже есть. Эксперты уже составили прогноз по их наполняемости.

В 2023 году пассажиропоток составит 5,5 человек, это на 40 % больше, чем годом ранее. Дополнительные поезда начнут курсировать с мая 2023 года.

Аэропорты работают только в некоторых городах на Юге в связи со спецоперацией. Пассажирам предлагают ездить на сухопутном транспорте. В 2022 году это не помешало состояться курортному сезону.

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