В РСТ рассказали, где более реально россиянам получить многократный шенген

Российский союз туриндустрии (РСТ) объяснил, ссылаясь на туроператоров, где российским туристам наиболее реально подать заявление на многократную шенгенскую визу.

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Очень часто многократные визы выдаются консульством Франции, но записаться на прием документов в визовый центр этой страны практически невозможно. Более вероятно, что вы сможете получить многократные шенгенские визы в итальянском консульстве, даже несмотря на то, что доля таких виз в консульстве невелика.

"С Италией, Испанией, Грецией и Венгрией ситуация чуть лучше: частное лицо все же может подать запрос самостоятельно. Если повезет, в визовых центрах в Москве можно найти временные слоты и на завтра", - отмечают в РСТ.

Между тем, по наблюдениям туроператоров, приоритет для каждой страны отдается визам, выданным в течение последних трех лет, по которым туристы путешествовали в их страну.

Туроператоры рекомендуют оформлять шенгенские визы не менее чем за 20 рабочих дней до поездки.