В РСТ рассказали, где более реально россиянам получить многократный шенген

Российский союз туриндустрии (РСТ) объяснил, ссылаясь на туроператоров, где российским туристам наиболее реально подать заявление на многократную шенгенскую визу.
Очень часто многократные визы выдаются консульством Франции, но записаться на прием документов в визовый центр этой страны практически невозможно. Более вероятно, что вы сможете получить многократные шенгенские визы в итальянском консульстве, даже несмотря на то, что доля таких виз в консульстве невелика.
"С Италией, Испанией, Грецией и Венгрией ситуация чуть лучше: частное лицо все же может подать запрос самостоятельно. Если повезет, в визовых центрах в Москве можно найти временные слоты и на завтра", - отмечают в РСТ.
Между тем, по наблюдениям туроператоров, приоритет для каждой страны отдается визам, выданным в течение последних трех лет, по которым туристы путешествовали в их страну.
Туроператоры рекомендуют оформлять шенгенские визы не менее чем за 20 рабочих дней до поездки.
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