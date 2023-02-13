Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

В РСТ рассказали, где более реально россиянам получить многократный шенген

Inc-News

Российский союз туриндустрии (РСТ) объяснил, ссылаясь на туроператоров, где российским туристам наиболее реально подать заявление на многократную шенгенскую визу.

В РСТ рассказали, где более реально россиянам получить многократный шенген
Фото: Inc-NewsInc-News

Очень часто многократные визы выдаются консульством Франции, но записаться на прием документов в визовый центр этой страны практически невозможно. Более вероятно, что вы сможете получить многократные шенгенские визы в итальянском консульстве, даже несмотря на то, что доля таких виз в консульстве невелика.

"С Италией, Испанией, Грецией и Венгрией ситуация чуть лучше: частное лицо все же может подать запрос самостоятельно. Если повезет, в визовых центрах в Москве можно найти временные слоты и на завтра", - отмечают в РСТ.

Между тем, по наблюдениям туроператоров, приоритет для каждой страны отдается визам, выданным в течение последних трех лет, по которым туристы путешествовали в их страну.

Туроператоры рекомендуют оформлять шенгенские визы не менее чем за 20 рабочих дней до поездки.

Ранее стало известно, что к банковской системе "Мир" может присоединиться популярная пляжная страна.

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители