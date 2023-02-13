Россияне не готовы отказываться от отдыха в Турции, даже если попросят

Известные тележурналисты с госканалов в канун весны подняли тему зарубежного отдыха россиян. Они призывают отказаться от поездок в страны, которые «вроде как партнеры, но по сути являются врагами». Редакция выяснила, как отреагировали сами туристы.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Например, военкор Александр Сладков, на телеграм-канал которого подписано более 1 млн человек, призвал «придавить» Чехию и Турцию и запретить туризм в эти две страны, так как они поставляют Украине оружие и боеприпасы. Особенно нелицеприятно Сладков высказался по поводу Чехии, где «все дорого и по-европейски скупо». Он считает, что отдых в Карловых Варах значительно хуже, чем в России: «у нас нарзан не бодяжат». При этом представителей курортного туристического бизнеса в России Сладков тоже предлагает обуздать, «чтобы наши не лопнули от жадности, не задирали цены».

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Пост военкора появился в ответ на публикацию телеведущей Анны Прохоровой. Она считает, что россияне сами должны сделать выбор: «Хотите сделать больно Турции – да просто прекратите летать на их курорты и в Стамбул с Каппадокией». И тогда Турция изменит свою внешнюю политику: «Полетают пустые самолеты, постоят пустые отели – турки очень быстро это почувствуют на себе». Прохорова, в свою очередь, комментировала высказывание посла РФ в Турции Алексея Ерхова: 9 февраля он заявил, что, несмотря на помощь России в преодолении последствий землетрясения, Анкара продолжает поставки оружия Украине.

Так как впереди летний сезон, редакция TourDom.ru предложила подписчикам телеграм-канала «Крыша ТурДома» ответить на вопрос, готовы ли они отказаться от зарубежного отдыха в этом году, если попросят? В течение понедельника, 13 февраля, своим мнением поделились 4300 человек. Самым популярным оказался вариант «Нет, продолжу отдыхать за границей» – его выбрали 33%. «В России все плохо с отдыхом. Если у нас научатся сервису, перестанут неимоверно хапать, можно подумать», – написала одна из подписчиц. «Мозг перезагружается ТОЛЬКО за границей. Ездила и продолжу ездить за границу, а военкорам предлагаю раскатать тему отсутствия в России заграничных лекарств и осветить, ответить на простой вопрос: почему в Турции они в 4–6 раз дешевле?!» – согласилась постоянная читательница канала.

Некоторые привели примеры неадекватных, по их мнению, цен, а также поделились личным опытом поездок в дружественные страны – Шри-Ланку, Мальдивы, Иран. При этом 20% ответили, что принципиально проводят отпуск в России, и лишь 10% готовы к ним присоединиться и отказаться от заграницы, если выйдет официальная рекомендация. Еще 15% определятся с планами ближе к лету.