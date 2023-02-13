Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы

Минтуризма Мальдивских островов сообщило, что за январь и первую неделю февраля 2023 года страна приняла более 220 574 туристов. Первое по прибытиям получили россияне.

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Как сообщает АТОР, россияне по-прежнему остаются главными любителями островного отдыха на с долей 13,1% (28 873 прибытий в январе — февраля). Большинство туроператоров в этом году наблюдают повышенный интерес к российских туристов к Мальдивам.

Большим спросом пользуются туры на длинные февральские выходные. Прирост на эти дни составил 25%, уточнили в туркомпании «Русский Экспресс». Это же подтвердил туроператор Ambotis Holidays, отметив, что спрос на туры в феврале на Мальдивы всегда очень высокий, в этом году он увеличился как минимум на 40%.

Цена отдыха на Мальдивах с вылетом 22 февраля на семь ночей составляет 310-360 тысяч рублей на двоих, включая перелёт.