Раскрыта опасность коротких зимних поездок в жаркие страны

Если вы собрались провести отдых в жарких странах, то дважды подумайте о продолжительности отдыха. Дело в том, что, если у вас появилось желание пару-тройку дней погреть косточки на море, стоит учитывать фактор акклиматизации, которая может длиться 3–6 дней. Об этом рассказал врач-терапевт, заведующий отделением превентивной медицины клиник «Атлас» Кирилл Белан.

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По словам эксперта, изменение температуры, влажности или атмосферного давления является классическим примером стресса для организма. Поэтому вы попросту будете испытывать дискомфорт, пытаясь насильно отдыхать. Ведь время идёт, нужно наотдыхать на полную: со всеми активностями и экскурсиями! Не надо так.

«Окружающие условия меняются, а организму необходимо в новой среде обеспечить работу всех систем. Такие изменения создают дополнительную нагрузку и требуют времени, поэтому не всегда проходят гладко», — отметил врач.

К тому же акклиматизация может сопровождаться головными болями, слабостью, изменчивостью артериального давления и пульса, нарушением функции пищеварительной системы, изменением температуры тела, бессонницей.

Специалист сообщил, что хуже всего переносят новые климатические условия люди с хроническими заболеваниями, нутритивными дефицитами, астенизацией. Если ваши отношения с путешествиями всегда складываются непросто, то важно понять причину, посоветоваться по этому поводу с врачом, чтобы ваш отпуск не прошёл без вашего участия.

«Наиболее комфортная разница температур — 10 градусов, а самая опасная — 25 и выше градусов», — пояснил Белан.