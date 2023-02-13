Отели Крыма  привлекают туристов ценами и трансферами

Туроператоры и представители гостиниц отмечают снижение интереса к отдыху в Крыму. Редакция выяснила, как отели привлекают клиентов.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

«Спрос снизился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщила редакции TourDom.ru коммерческий директор туроператора АЛЕАН Оксана Булах. По данным компании, сейчас 38% туристов заказывают размещение в Сочи. На втором месте по числу заявок Анапа (19%), есть бронирования отелей в Геленджике (16%), Кавминводах (15%). На долю Крыма приходится всего 3% продаж.

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Представители крымских гостиниц подтверждают, что спрос со стороны гостей «с материка» в этом году упал. «Люди сомневаются, можно ли сюда ехать или лучше купить билеты на самолет и улететь в Турцию». «У нас 27% возвратных гостей, постоянных клиентов. Это люди, которые приезжают 5–7 лет подряд, – рассказал топ-менеджер отеля в Алуште. – И то они в этом году говорят: мы вас любим, но пока не поедем».

Редакция выяснила, какие расценки предлагают отели разных категорий. Размещение в популярном отеле «Ялта Интурист» 4* с завтраками в июне можно забронировать за 9 тыс. руб. в сутки на двоих. Отдых в санатории «Черноморец» 4* в Песчаном на «все включено» обойдется в 16 тыс. руб. в сутки, в санатории «Форос» с полным пансионом без лечения – в 18,7.

Номер в 3* санатории «Ай-Петри» в Ялте предлагается за 7 тыс., в отеле Family Resort 2* в Евпатории – за 5, а на базе отдыха «Ласточкино гнездо» в Судаке – за 2300 руб. Это ниже, чем в сопоставимых по уровню объектах Краснодарского края. Ранее мы сообщали, что отели Крыма в сезон стоят зачастую в 2 раза дешевле, чем их конкуренты в Сочи.

Многие отельеры, наблюдая спад бронирований с материковой части, стараются заинтересовать местных жителей. «У крымчан большим спросом пользуются наши туры выходного дня, – отметила представитель санатория “Форос” Фарида Давыдова. – Также действует акция: –30% на проживание в номере любой категории».

Однако у таких распродаж есть и обратная сторона: отель зачастую получает не свойственный ему контингент гостей. Руководитель одного крупного четырехзвездочного отеля рассказал редакции на условиях анонимности об итогах акции, которую проводил в прошлом году: при оплате 2 выходных дней туристы могли проживать в гостинице 3 дня, фактически с 30%-ной скидкой в разгар сезона. «Наши номера укомплектованы детским питанием и предметами гигиены. Так вот, люди, приехавшие по акции, в полтора-два раза больше съедали. И многие из них еще и увозили с собой детские кашки и подгузники».

Многие крымские объекты решили подстраховаться и отдали часть номеров под клиентов по социальным путевкам. «Сегмент не дает хорошей прибыли, но позволяет обеспечить работой персонал наших санаториев», – отметил коммерческий директор «Визант Групп» Денис Логачев.