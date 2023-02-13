"Аэрофлот" расширит полетную программу из регионов в Сочи

"Программа полетов "Аэрофлота" из пунктов РФ на юг страны была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность. В сезон летних отпусков и школьных каникул жители регионов получили возможность сэкономить время и деньги и добираться до побережья Черного моря без пересадок в Москве", - добавили в компании.