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1 час назад

"Аэрофлот" расширит полетную программу из регионов в Сочи

ТАСС

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из регионов в Сочи с летнего расписания, следует из сообщения авиакомпании.

"Аэрофлот" расширит полетную программу из регионов в Сочи
Фото: unsplashunsplash

"В новом сезонном расписании, которое начинает действовать с 26 марта, полеты на популярный черноморский курорт будут выполняться из 11 городов: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Тюмень и Челябинск", - отмечается в сообщении.

Полеты по этим направлениям будут осуществляться на самолетах Airbus A320.

"Программа полетов "Аэрофлота" из пунктов РФ на юг страны была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность. В сезон летних отпусков и школьных каникул жители регионов получили возможность сэкономить время и деньги и добираться до побережья Черного моря без пересадок в Москве", - добавили в компании.

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