Авиакомпании из РФ не подавали заявок на прямые полеты в ЮАР

Регулирующие власти Южно-Африканской Республики пока не получали от российских авиакомпаний, включая Nordwind Airlines («Нордвинд эйрлайнз»), заявок на прямые авиарейсы между городами РФ и ЮАР, но в случае поступления готовы их рассмотреть. Об этом сообщил в понедельник представитель Министерства транспорта ЮАР местному новостному порталу «Ньюс-24», передает ТАСС.
«Если Nordwind подаст подобную просьбу, то она будет рассмотрена при соблюдении обычных процедур», – цитирует электронное издание представителя Министерства транспорта ЮАР.
Он добавил, что на текущий день Минтрансом не получена ни одна заявка от российских авиакомпаний на прямые полеты между ЮАР и РФ.
В январе посольство ЮАР в России сообщило, что обсуждается запуск авиакомпанией Nordwind четырех прямых рейсов в неделю из РФ в ЮАР.
Между РФ и ЮАР сейчас нет прямого авиасообщения. В результате пассажиры вынуждены делать пересадку, чтобы добраться до одной из стран. Большой популярностью в качестве транзитного хаба для подобных рейсов пользуется сейчас столица Эфиопии, город Аддис-Абеба.