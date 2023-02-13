Авиакомпании из РФ не подавали заявок на прямые полеты в ЮАР

Регулирующие власти Южно-Африканской Республики пока не получали от российских авиакомпаний, включая Nordwind Airlines («Нордвинд эйрлайнз»), заявок на прямые авиарейсы между городами РФ и ЮАР, но в случае поступления готовы их рассмотреть. Об этом сообщил в понедельник представитель Министерства транспорта ЮАР местному новостному порталу «Ньюс-24», передает ТАСС.

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«Если Nordwind подаст подобную просьбу, то она будет рассмотрена при соблюдении обычных процедур», – цитирует электронное издание представителя Министерства транспорта ЮАР.

Он добавил, что на текущий день Минтрансом не получена ни одна заявка от российских авиакомпаний на прямые полеты между ЮАР и РФ.

В январе посольство ЮАР в России сообщило, что обсуждается запуск авиакомпанией Nordwind четырех прямых рейсов в неделю из РФ в ЮАР.