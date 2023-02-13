Возможна отмена виз между Россией и Ираном

Посол Ирана в России Казем Джалали допустил введение безвизового режима между странами в короткие сроки. Его слова приводит ТАСС.
Дипломат ответил на вопрос, есть ли перспектива договориться о введении безвизового режима в 2023 году.
"Мы в качестве Исламской Республики Иран согласны с отменой виз между двумя странами Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время могли бы объявить о безвизовом режиме", - заявил дипломат.
По его словам, Тегеран уже предпринял шаги в данном направлении и ожидает действий со стороны Москвы.