Россияне стали редко летать в Чехию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила, что спрос на Чехию стал одним из самым низких среди европейских направлений.

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Помимо Чехии места среди аутсайдеров из ранее популярных направлений заняли Нидерланды и Великобритания. По информации туроператоров, путевки в эти страны россияне практически не заказывают. В единичных случаях также граждане интересуются Словенией и Словакией. Одной из самых востребованных европейских стран сейчас является Венгрия.

Резкое падение спроса на поездки по некогда полулярным направлениям представители туристической сферы связывают с сокращением прямых рейсов. С пересадками многие граждане лететь не хотят, к тому же это часто оказывается очень дорого.