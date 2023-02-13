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2 часа назад

Россияне стали редко летать в Чехию

Vse42.ru

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила, что спрос на Чехию стал одним из самым низких среди европейских направлений.

Россияне стали редко летать в Чехию
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Помимо Чехии места среди аутсайдеров из ранее популярных направлений заняли Нидерланды и Великобритания. По информации туроператоров, путевки в эти страны россияне практически не заказывают. В единичных случаях также граждане интересуются Словенией и Словакией. Одной из самых востребованных европейских стран сейчас является Венгрия.

Резкое падение спроса на поездки по некогда полулярным направлениям представители туристической сферы связывают с сокращением прямых рейсов. С пересадками многие граждане лететь не хотят, к тому же это часто оказывается очень дорого.

Из западных направлений сохраняется спрос на Грецию, Кипр и некоторые другие страны. Из азиатских стран самыми востребованными остаются Вьетнам и Индонезия. Об этом пишет АТОР.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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