Открыто первое грузовое авиасообщение между Китаем и Бразилией

Запущен новый грузовой авиамаршрут, соединяющий китайский прибрежный город Сямэнь и Сан-Паулу в Бразилии. Это первое в Китае международное авиасообщение для перевозки товаров электронной коммерции между городами стран БРИКС.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Маршрут обслуживается грузовыми самолетами Boeing B777-F грузоподъемностью 100 тонн, которые в феврале будут выполнять регулярные рейсы каждую пятницу, а начиная с марта количество увеличится до двух в неделю – добавится еще и понедельник. Об этом сообщает CGTN, партнер сети TV BRICS.

По новому каналу из Китая будут экспортироваться товары трансграничной электронной коммерции, медицинские товары, интегральные схемы и высокотехнологичная продукция, включающая товары с высокой добавленной стоимостью. Обратные рейсы из Бразилии будут заполнены в основном морепродуктами и фруктами. Ожидается, что в ближайшие три года будут выполнены 300 таких рейсов.

Стоит отметить, что в последние годы активно развиваются торгово-экономические связи между Сямэнем и регионами стран БРИКС. Только в 2022 году объем импорта и экспорта между китайским городом и Бразилией достиг почти 2 миллиардов долларов США, увеличившись на 16 процентов в годовом исчислении. А суммарный объем импорта и экспорта Сямэня со странами БРИКС в прошлом году составил около 15 миллиардов долларов, увеличившись почти на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.