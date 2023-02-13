Власти Гонконга раздадут 500 тыс. авиабилетов, чтобы привлечь туристов со всего мира

Правительство Гонконга раздаст полмиллиона бесплатных авиабилетов, чтобы привлечь путешественников со всего мира, пишет Complex.
Совет по туризму Гонконга запустил глобальную рекламную кампанию, объявив о планах раздать 500 000 бесплатных авиабилетов туристам и местным жителям. Билеты будут выдаваться в течение шести месяцев. Все рейсы в город выполнят три авиакомпании: Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines.
«Гонконг снова появился на карте для туристов со всего мира, предлагая больше возможностей, чем когда-либо прежде», — говорится в сообщении.
Директор аэропорта Гонконга, сказал, что ожидает, что в город благодаря программе приедут более 1,5 миллиона туристов. Кроме того, он объяснил, как можно будет получить бесплатные билеты.
«Это будут крупномасштабные розыгрыши, раздача в порядке живой очереди, участие в играх», — прокомментировал он.