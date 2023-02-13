Власти Гонконга раздадут 500 тыс. авиабилетов, чтобы привлечь туристов со всего мира

Правительство Гонконга раздаст полмиллиона бесплатных авиабилетов, чтобы привлечь путешественников со всего мира, пишет Complex.

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Совет по туризму Гонконга запустил глобальную рекламную кампанию, объявив о планах раздать 500 000 бесплатных авиабилетов туристам и местным жителям. Билеты будут выдаваться в течение шести месяцев. Все рейсы в город выполнят три авиакомпании: Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines.

«Гонконг снова появился на карте для туристов со всего мира, предлагая больше возможностей, чем когда-либо прежде», — говорится в сообщении.

Директор аэропорта Гонконга, сказал, что ожидает, что в город благодаря программе приедут более 1,5 миллиона туристов. Кроме того, он объяснил, как можно будет получить бесплатные билеты.