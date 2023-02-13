Авиакомпании призывают заранее сообщать о проблемных пассажирах

В минувшем году количество буйных пассажиров на воздушном транспорте сократилось на 22%. Эта статистика, как утверждает «Коммерсантъ», фигурирует в отчете Главного управления на транспорте МВД России, отправленном в Ространснадзор. Наибольшее число инцидентов произошло в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска.

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Главной бедой по традиции является алкоголь. В отчете признается, что полиция крайне редко получает информацию о нетрезвых пассажирах до их посадки на борт. По правилам, о них необходимо сообщать не только на этом этапе, но и на «ранней стадии» – в зоне регистрации.

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Перевозчики между тем не согласны с общей тенденцией общего снижения. На нее наверняка повлияло сокращение пассажиропотока. У некоторых авиакомпаний количество случаев выросло, у кого-то осталось на прежнем уровне.

По мнению представителей рынка, для решения проблемы нужно ужесточать наказания. Большая часть неадекватных пассажиров отделывается мелкими штрафами. Лишь в редких случаях наступает уголовная ответственность. В прошлом году она настигла лишь 48 человек из 1,85 тыс. зафиксированных случаев деструктивного поведения. Эксперты считают, что нужно создать единый реестр дебоширов, которые не смогут покупать билеты.

По мнению подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», пока законодательство не перестанет хромать, ничего не изменится:

«Нужны серьезные штрафы, тогда будут сидеть и не выделываться до своего all inclusive». Пожизненные запреты – не лучший вариант: «Иначе в небе останутся только высококультурные, интеллигентные и воспитанные трезвенники, а по земле будут бродить все остальные». А вот временные баны можно попробовать: «На год, три, пять. И конечно, компенсация ущерба». Есть и те, кто считает нормальным способом прохождение обязательного теста на наличие алкоголя перед полетом. Однако, сколько времени в этом случае будут занимать все предполетные процедуры, даже сложно представить.