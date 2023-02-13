В течение нескольких лет в России могут появиться халяльные отели. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на службу Федеральной службы по аккредитации.
По данным ведомства, сегодня в РФ нет отелей с сертификатами халяль, и страна теряет большой объем туристического потока мусульман. Такие отели значительно повысят показатели как въездного, так и внутреннего туризма.
По сфере услуг в этой области Росаккредитация совместно с другими федеральными органами исполнительной власти будет вырабатывать подход к установлению требований сертификации.
Отметим, что в других странах уже есть халяльные отели. Как правило, в них гостям предлагают еду по стандартам халяль, предоставляют помещение для намаза и четки. Также в интерьерах гостиниц нет изображений людей и животных, а ванные комнаты укомплектованы ухаживающими средствами без спирта и животных жиров.
Напомним, в конце 2019 года в Татарстане запустили сертификацию пяти татарстанских санаториев по стандарту халяль. Это санаторий "Радуга", расположенный в национальном парке "Нижняя Кама" в Набережных Челнах, санаторий "Ян" "Татнефти" в селе Поташная поляна в Альметьевском районе, зеленодольский санаторий "Дельфин", санаторий "Жемчужина" в Набережных Челнах и "Шифалы Су — Ижминводы" в селе Ижевка Менделеевского района.