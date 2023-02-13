В течение нескольких лет в России могут появиться халяльные отели. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на службу Федеральной службы по аккредитации.

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По данным ведомства, сегодня в РФ нет отелей с сертификатами халяль, и страна теряет большой объем туристического потока мусульман. Такие отели значительно повысят показатели как въездного, так и внутреннего туризма.

По сфере услуг в этой области Росаккредитация совместно с другими федеральными органами исполнительной власти будет вырабатывать подход к установлению требований сертификации.

Отметим, что в других странах уже есть халяльные отели. Как правило, в них гостям предлагают еду по стандартам халяль, предоставляют помещение для намаза и четки. Также в интерьерах гостиниц нет изображений людей и животных, а ванные комнаты укомплектованы ухаживающими средствами без спирта и животных жиров.