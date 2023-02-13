Спрос россиян на туры на Мальдивы в феврале вырос в на 40%

"Министерство туризма Мальдивских островов сообщило, что за январь и первую неделю февраля 2023 года страна приняла более 220 574 туристов (+31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). У россиян - первое место по прибытиям. По данным туроператоров, спрос вырос от 25 до 40%" - говорится в сообщении.