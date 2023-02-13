Спрос россиян на туры на Мальдивы в феврале вырос в на 40%

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Спрос россиян на туры на Мальдивы увеличился в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 25-40% в зависимости от туроператора. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Министерство туризма Мальдивских островов сообщило, что за январь и первую неделю февраля 2023 года страна приняла более 220 574 туристов (+31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). У россиян - первое место по прибытиям. По данным туроператоров, спрос вырос от 25 до 40%" - говорится в сообщении.
Россия по-прежнему остается ведущим въездным рынком Мальдив с долей 13,1% (28,9 тыс. прибытий в январе и первую неделю февраля). В топ-5 также вошли Индия Италия, Великобритания и Германия, рассказали в ассоциации.