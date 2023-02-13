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13 февраля

Почти 900 случаев вандализма в поездах и на инфраструктуре ЦППК зарегистрировали в 2022 году

Агентство «Москва»иещё 1

В 2022 году в поездах и на инфраструктуре Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) было зарегистрировано почти 900 случаев вандализма, сообщила пресс-служба перевозчика.

Почти 900 случаев вандализма в поездах и на инфраструктуре ЦППК зарегистрировали в 2022 году
Фото: ЦППКЦППК

«Вандалы ежегодно становятся причиной порчи и повреждения поездов и инфраструктуры ЦППК. За 2022 год зафиксировано 865 случаев вандализма, из них 288 произошли в поездах, а 577 - на инфраструктуре. Общий ущерб от противоправных действий превысил 29 млн руб. На эти средства можно было приобрести 80 валидаторов или 50 современных билетных автоматов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компания ведет большую работу по снижению вреда от вандальных действий. Так, в 2022 году удалось в 10 раз уменьшить ущерб от нанесения рисунков и надписей на поезда по сравнению с 2021 годом. Поясняется, что позитивная динамика достигается благодаря усиленной охране поездов в депо и пунктах отстоя, информированию и взаимодействию с транспортной полицией, а установить личности злоумышленников помогают камеры видеонаблюдения - записи с них передаются в органы охраны правопорядка.

В ЦППК призвали пассажиров соблюдать правила поведения в электропоездах и на инфраструктуре.

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