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47 минут назад

В марте 2023 года несколько туроператоров расширят программу полетов из России на Шри-Ланку

runews24.ru

В следующем месяце количество рейсов авиакомпании Red Wings увеличится до четырех отправлений в неделю.

Туроператоры расширят программу полетов из России на Шри-Ланку
Фото: runews24.rurunews24.ru

Четыре крупных российских туроператора уже в марте увеличат объем предложений на Шри-Ланку. Это стало возможным благодаря появлению дополнительного рейса, отправляющегося из Москвы в аэропорт "Маттала". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что цена тура с вылетом в марте составляет от 156 тысяч рублей на двоих путешественников.

Эксперты добавили, что в марте авиаперевозчик Red Wings запустит еще один рейс на Шри-Ланку, на котором полетят клиенты четырех российских туроператоров. Таким образом, в следующем месяце полетная программа авиакомпании расширится до четырех рейсов в неделю.

Также в АТОР проинформировали, что общее число туристов, посетивших Шри-Ланку в первую неделю февраля, составило более 26 тысяч. При этом Россия стала лидером въездного потока - на популярный курорт в данный период прибыло порядка 6,6 тысячи граждан РФ.

Новости путешествий,Red Wings,Ассоциация туроператоров России,
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