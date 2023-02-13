Туроператоры расширят программу полетов из России на Шри-Ланку

В следующем месяце количество рейсов авиакомпании Red Wings увеличится до четырех отправлений в неделю.
Четыре крупных российских туроператора уже в марте увеличат объем предложений на Шри-Ланку. Это стало возможным благодаря появлению дополнительного рейса, отправляющегося из Москвы в аэропорт "Маттала". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что цена тура с вылетом в марте составляет от 156 тысяч рублей на двоих путешественников.
Эксперты добавили, что в марте авиаперевозчик Red Wings запустит еще один рейс на Шри-Ланку, на котором полетят клиенты четырех российских туроператоров. Таким образом, в следующем месяце полетная программа авиакомпании расширится до четырех рейсов в неделю.
Также в АТОР проинформировали, что общее число туристов, посетивших Шри-Ланку в первую неделю февраля, составило более 26 тысяч. При этом Россия стала лидером въездного потока - на популярный курорт в данный период прибыло порядка 6,6 тысячи граждан РФ.