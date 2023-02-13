РЖД запустили капсулы для отдыха на вокзалах

На вокзалах стали появляться капсулы для отдыха – пеналы со шторками, где можно вздремнуть в ожидании поезда. В своих релизах РЖД их даже гордо называют капсульными отелями. Хотя визуально они совсем не похожи на те мобильные конструкции, к которым пассажиры привыкли в аэропортах.

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Здесь нет массивного пластикового сооружения, которое действительно дает ощущение индивидуального пространства. Скорее полки, как будто переместившиеся из плацкарта, но с шумоизоляционными жалюзи. Из удобств – USB-адаптер для зарядки устройств, светильник, подушка с постельным бельем, отсек для хранения багажа. О мониторе и интернете остается лишь мечтать.

С лета капсулы работают на Ярославском и Казанском вокзалах. А сейчас РЖД объявили, что открыли две капсулы в Волгограде. Что интересно, здесь ночевать дороже, чем в Москве. За час придется отдать 350 руб., за три – 650. В столице – 250 и 450 руб. соответственно. Самый продолжительный тариф рассчитан на 12 часов – в Москве за него просят 1500.

«Идея, может, и норм, но по дизайну что-то совсем плохо», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Кроме клаустрофобии ничего не принесет это новшество», – считают туристы. «Как в гробу», – не стесняются выражений комментаторы. Среди подписчиков есть и те, кто уже пользовался. Утверждают, что звукоизоляции никакой – нормально поспать не получится. Некоторых не устраивает цена: «350 руб. в час? Так за ночь получается, как в отеле? А тут еще и ботинки уйдут, пока спишь».