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1 час назад

Путешествие в Таиланд может стать недоступным для российских туристов

runews24.ru

За последние годы стоимость поездки на Пхукет существенно подорожала.

Путешествие в Таиланд может стать недоступным для россиян
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российский путешественник в своем блоге на “Яндекс. Дзен” поделился впечатлениями об отдыхе в Таиланде и рекомендовал соотечественникам как можно быстрее побывать на популярных тайских курортах, пока цены на отдых в этой стране не выросли.

Так, за последние годы стоимость поездки на Пхукет существенно подорожала. Россиянин считает, что подобная ситуация ждет и Паттайю, где уже значительно выросли цены на жилье. Однако стоимость продуктов пока что остается на прежнем уровне.

Турист из РФ отметил, что раньше Паттайя была достаточно дешевым курортом, но на данный момент уже заметна тенденция роста цен, которая связана с большим объемом инвестиций, вкладываемых в курорт. Помимо этого, в Паттайе планируется строительство крупного международного аэропорта.

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