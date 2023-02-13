Путешествие в Таиланд может стать недоступным для россиян

За последние годы стоимость поездки на Пхукет существенно подорожала.

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Российский путешественник в своем блоге на “Яндекс. Дзен” поделился впечатлениями об отдыхе в Таиланде и рекомендовал соотечественникам как можно быстрее побывать на популярных тайских курортах, пока цены на отдых в этой стране не выросли.

Так, за последние годы стоимость поездки на Пхукет существенно подорожала. Россиянин считает, что подобная ситуация ждет и Паттайю, где уже значительно выросли цены на жилье. Однако стоимость продуктов пока что остается на прежнем уровне.