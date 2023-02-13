Авиаперевозчиков просят определять нетрезвых пассажиров до взлета

Согласно официальной статистике МВД РФ, в прошлом году на 22% сократилось количество случаев неадекватного поведения пассажиров авиакомпаний. По решению экипажей из самолетов вывели порядка 1,5 тысячи буйных граждан. Чаще всего это происходило в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске. По статьям уголовного кодекса ответили 48 человек, а к административной ответственности были привлечены 1,8 тысячи. Основной причиной выступило алкогольное опьянение, рассказывает «Коммерсант».

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У источника есть информация, что полиция редко получает сообщения о пьяных пассажирах до их появления в самолете. А по правилам следует оповещать о таких случаях еще в зоне регистрации. «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» не дали «Коммерсанту» комментарии, но свои источники в двух крупных компаниях подчеркнули: разрешение успокаивать дебоширов с помощью наручников и нейлоновых ремней не уменьшило их конфликтность. Это лишь защита экипажа от обвинений в превышении должностных полномочий.

Со статистикой МВД спорят и другие источники издания. Например, в Smartavia в прошлом году выявили рост числа конфликтных пассажиров до 72 человек (в 2021 было 17). Основные нарушения связаны с курением в полете, состоянием сильного опьянения, отказом оплачивать сверхнормативную ручную кладь. Ни к кому, кстати, спецсредства по утихомириванию не применили.