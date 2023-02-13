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55 минут назад

Авиаперевозчиков просят определять нетрезвых пассажиров до взлета

Вести Подмосковья

Согласно официальной статистике МВД РФ, в прошлом году на 22% сократилось количество случаев неадекватного поведения пассажиров авиакомпаний. По решению экипажей из самолетов вывели порядка 1,5 тысячи буйных граждан. Чаще всего это происходило в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске. По статьям уголовного кодекса ответили 48 человек, а к административной ответственности были привлечены 1,8 тысячи. Основной причиной выступило алкогольное опьянение, рассказывает «Коммерсант».

Авиаперевозчиков просят определять нетрезвых пассажиров до взлета
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

У источника есть информация, что полиция редко получает сообщения о пьяных пассажирах до их появления в самолете. А по правилам следует оповещать о таких случаях еще в зоне регистрации. «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» не дали «Коммерсанту» комментарии, но свои источники в двух крупных компаниях подчеркнули: разрешение успокаивать дебоширов с помощью наручников и нейлоновых ремней не уменьшило их конфликтность. Это лишь защита экипажа от обвинений в превышении должностных полномочий.

Со статистикой МВД спорят и другие источники издания. Например, в Smartavia в прошлом году выявили рост числа конфликтных пассажиров до 72 человек (в 2021 было 17). Основные нарушения связаны с курением в полете, состоянием сильного опьянения, отказом оплачивать сверхнормативную ручную кладь. Ни к кому, кстати, спецсредства по утихомириванию не применили.

В ряде компаний предложили ужесточить наказание за неадекватное поведение авиапассажиров. С таким мнением согласился глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. «Протоколы должны быть с фото и видео, этого сейчас нет. А такие меры помогут избежать ситуаций, когда авиаперсонал, не желая обеспечить должный уровень комфорта пассажиру, трактует его недовольство как неадекватность. Лучше всего создать единый федеральный реестр дебоширов, которые, попав в перечень, не смогут покупать билеты. Почти у каждого перевозчика имеется свой черный список, однако заблокированный в одной компании гражданин легко покупает билет в другой», - резюмировал специалист.

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