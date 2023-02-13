Мошенники изобрели способ нажиться на российских туристах с помощью ботов

Мошенники изобрели способ нажиться на российских туристах. Они используют ботов, которые бронируют все свободные слоты для записи на сайте визовых центров. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Как рассказала замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, боты повторяют задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки записаться в визовый центр самостоятельно. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что дополнительная нагрузка от ботов накладывается на ограниченное количество доступных слотов, а также на возросший спрос на получение виз.

Издание выяснило, что подобные услуги можно найти на туристических форумах и сайтах объявлений. В частности, за запись во французские визовые центры просят от 7,5 тысяч рублей, в регионах цена составляет около четырех тысяч рублей.

Учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов пояснил, что подобные боты продаются в даркнете и разрабатываются под заказ. В данном случае они работают благодаря возможности занять несколько слотов через один аккаунт, предположил он. При этом также возможно, что под каждый слот создается отдельный аккаунт. По мнению главы Android-разработки red_mad_robot Central Asia Владислава Бауера, такую программу может даже студент.