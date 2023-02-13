Мошенники изобрели способ нажиться на российских туристах с помощью ботов

Мошенники изобрели способ нажиться на российских туристах. Они используют ботов, которые бронируют все свободные слоты для записи на сайте визовых центров. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как рассказала замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, боты повторяют задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки записаться в визовый центр самостоятельно. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что дополнительная нагрузка от ботов накладывается на ограниченное количество доступных слотов, а также на возросший спрос на получение виз.
Издание выяснило, что подобные услуги можно найти на туристических форумах и сайтах объявлений. В частности, за запись во французские визовые центры просят от 7,5 тысяч рублей, в регионах цена составляет около четырех тысяч рублей.
Учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов пояснил, что подобные боты продаются в даркнете и разрабатываются под заказ. В данном случае они работают благодаря возможности занять несколько слотов через один аккаунт, предположил он. При этом также возможно, что под каждый слот создается отдельный аккаунт. По мнению главы Android-разработки red_mad_robot Central Asia Владислава Бауера, такую программу может даже студент.
Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что российским туристам прекратили выдавать шенгенские визы на срок больше года. Чаще всего их оформляют на период поездки. На получение шенгена в Москве потребуется в среднем до трех недель. Среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи «длинных» виз — Франция и Италия.