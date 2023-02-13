Стало известно о заманивающих беременных россиянок в Аргентину мошенниках

Национальный директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что мошенники заманивают в страну беременных россиянок, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов. Об этом стало известно в ходе опроса 350 гражданок России, сообщает BNN Bloomberg.

Уточняется, что женщины приезжают в южноамериканскую страну на поздних сроках беременности. Они платят преступным организациям значительные суммы, чтобы после родов в Аргентине их дети получали местное гражданство.

Кариньяно подчеркнула, что поток россиян в Аргентину увеличился за последние месяцы, при этом более половины числа приезжих из России составляют беременные женщины.