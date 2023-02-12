Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
30 минут назад

Британка раскрыла экономный способ путешествий

Катерина Саломе

Британская писательница и ведущая подкастов Эмили Тернер рассказала о своем необычном путешествии. Она намерена за три добраться из Лондона в Шотландию, пользуясь только местными автобусами, пишет The Guardian.

Британка раскрыла экономный способ путешествий
Фото: UnsplashUnsplash

Идея такой поездки пришла в голову женщины в канун ее 35-летия. Именно так она хочет отпраздновать. Она собирается прибыть в конечный пункт, город Эдинбург, 12 февраля. Чтобы преодолеть это расстояние ей придется воспользоваться в общей сложности 16 автобусами.

Как правильно планировать путешествие

При этом Эмили собирается потратить на дорогу не более £35. Поэтому она будет путешествовать на тех, которые подпадают под госпрограмму локальных рейсов, стоимость проезда в которых составляет £2.

Ранее мы писали о том, что обязательно нужно взять в путешествие по Азии.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители