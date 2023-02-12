Британка раскрыла экономный способ путешествий

Британская писательница и ведущая подкастов Эмили Тернер рассказала о своем необычном путешествии. Она намерена за три добраться из Лондона в Шотландию, пользуясь только местными автобусами, пишет The Guardian.

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Идея такой поездки пришла в голову женщины в канун ее 35-летия. Именно так она хочет отпраздновать. Она собирается прибыть в конечный пункт, город Эдинбург, 12 февраля. Чтобы преодолеть это расстояние ей придется воспользоваться в общей сложности 16 автобусами.

При этом Эмили собирается потратить на дорогу не более £35. Поэтому она будет путешествовать на тех, которые подпадают под госпрограмму локальных рейсов, стоимость проезда в которых составляет £2.