Застрявшие в Индии туристы вернулись в Москву

«Конечно, было сложно, потому что очень большой самолет — 460 человек. Всех нужно выгрузить, снова пройти паспортный контроль, забрать багаж. Все эти процедуры было сложно организовать по-другому. В конечном итоге нас доставили в очень хорошую гостиницу, мы там хорошо поели. Но нас оттуда очень рано вытащили зачем-то, могли намного позже вытащить. Тогда было бы полегче, потому что двое суток не спать очень тяжело физически», — поделилась собеседница РЕН ТВ.