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2 часа назад

Россиянка рассказала о сервисе в дешевом китайском отеле

Катерина Саломе

Жительница Приморья Юлия отправилась в Китай после его недавнего открытия. Она остановилась в дешевом отеле и была очень впечатлена увиденным. Ее слова приводит РИА "ФедералПресс".

Россиянка рассказала о сервисе в дешевом китайском отеле
Фото: UnsplashUnsplash

За номер в гостинице женщина заплатила 158 юаней (около 1700 рублей). За эту стоимость путешественница получила большую и чистую комнату с ванной. Туристку удивило то, насколько хорошим оказался вариант размещения.

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Этот отель и ранее принимал постояльцев из России, но сейчас, по словам туристки, уровень сервиса стал заметно выше. Она также отметила включенный в стоимость завтрак, который подавали с 7 до 10 часов утра.

Ранее мы писали о том, что эксперты озвучили стоимость путевок из Китая в Россию.

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