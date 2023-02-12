Россиянка рассказала о сервисе в дешевом китайском отеле

Жительница Приморья Юлия отправилась в Китай после его недавнего открытия. Она остановилась в дешевом отеле и была очень впечатлена увиденным. Ее слова приводит РИА "ФедералПресс".

Фото: Unsplash Unsplash

За номер в гостинице женщина заплатила 158 юаней (около 1700 рублей). За эту стоимость путешественница получила большую и чистую комнату с ванной. Туристку удивило то, насколько хорошим оказался вариант размещения.

Этот отель и ранее принимал постояльцев из России, но сейчас, по словам туристки, уровень сервиса стал заметно выше. Она также отметила включенный в стоимость завтрак, который подавали с 7 до 10 часов утра.