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1 час назад

Россиянам объяснили, как изменится провоз ручной клади в самолётах

Секрет Фирмы

Ространснадзор решил облегчить жизнь авиапассажирам и работникам аэропортов. Яблоком раздора долгое время были сумочки и чемоданы ручной клади. Некоторые авиакомпании устанавливали свои правила и фиксировали собственные размеры, и они мало кому нравились. Теперь же параметры сделают едиными. Подробности рассказало издание «Вечерняя Москва».

Россиянам объяснили, как изменится провоз ручной клади в самолётах
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Авиационные правила в части нормативов провоза ручной клади пересмотрят. В документ собираются внести единые и понятные для всех параметры ручной клади. А уже на эти данные будут ориентироваться авиаперевозчики различного уровня, в том числе и бюджетные авиакомпании — лоукостеры. Как раз с ними и было больше всего проблем.

Например, «Победа» устанавливала свои ограничения по габаритам ручной клади, что, разумеется, мало кому нравилось. В итоге Верховный суд признал эти требования незаконными.

Идею Ространснадзора поддержали эксперты авиаотрасли. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил, что единый стандарт провоза ручной клади и багажа для всех авиакомпаний действительно необходим, но нормы должны зависеть от типа пассажирского самолёта.

Пилот гражданской авиации Сергей Малиновский обратил внимание на то, что самолёты отличаются грузоподъёмностью, разным расстоянием между пассажирскими креслами и другими параметрами. Поэтому для небольшого судна оправданна ручная кладь меньше и легче, чем для большого боинга.

Сейчас размер ручной клади варьируется от 90 до 120 см по сумме длины, ширины и высоты и от 5 до 10 кг по весу.

Но российские авиакомпании продолжают вводить и другие правила. Одна из них решила штрафовать за отказ от полёта, когда к нему уже всё готово.

Новости путешествий,Сергей Малиновский,Кирилл Янков,Ространснадзор,
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