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1 час назад

В индийском аэропорту 270 россиян застряли из-за сломавшегося самолета

РИА "ФедералПресс"

Из Индии в Москву не смогли вовремя улететь 270 пассажиров компании «Аэрофлот». Причина – лопнувшая покрышка на шасси самолета.

В индийском аэропорту 270 россиян застряли
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Посольство России следит за ситуацией и на постоянной связи с представителями «Аэрофлота» и администрацией аэропорта», – рассказали в пресс-службе ведомства.

У российского лайнера в аэропорту им. Индиры Ганди произошла поломка – сломалось одно из колес. В это время на борту находились 270 человек, которые должны были вылететь в Москву.

Всем пассажирам на время ожидания запасного судна предоставили места в гостинице.

Приблизительно в 2:30 по местному времени они должны уже отправиться в Москву.

Ранее «ФедералПресс» писал, что аэропорт в Санкт-Петербурге собираются модернизировать к 2060 году. Реконструкция и строительство взлетных полос, а также новых залов ожидания будет вестись за счет частных инвестиций.

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