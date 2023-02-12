В индийском аэропорту 270 россиян застряли

Из Индии в Москву не смогли вовремя улететь 270 пассажиров компании «Аэрофлот». Причина – лопнувшая покрышка на шасси самолета.
«Посольство России следит за ситуацией и на постоянной связи с представителями «Аэрофлота» и администрацией аэропорта», – рассказали в пресс-службе ведомства.
У российского лайнера в аэропорту им. Индиры Ганди произошла поломка – сломалось одно из колес. В это время на борту находились 270 человек, которые должны были вылететь в Москву.
Всем пассажирам на время ожидания запасного судна предоставили места в гостинице.
Приблизительно в 2:30 по местному времени они должны уже отправиться в Москву.
Ранее «ФедералПресс» писал, что аэропорт в Санкт-Петербурге собираются модернизировать к 2060 году. Реконструкция и строительство взлетных полос, а также новых залов ожидания будет вестись за счет частных инвестиций.