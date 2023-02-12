В индийском аэропорту 270 россиян застряли

Из Индии в Москву не смогли вовремя улететь 270 пассажиров компании «Аэрофлот». Причина – лопнувшая покрышка на шасси самолета.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«Посольство России следит за ситуацией и на постоянной связи с представителями «Аэрофлота» и администрацией аэропорта», – рассказали в пресс-службе ведомства.

У российского лайнера в аэропорту им. Индиры Ганди произошла поломка – сломалось одно из колес. В это время на борту находились 270 человек, которые должны были вылететь в Москву.

Всем пассажирам на время ожидания запасного судна предоставили места в гостинице.

Приблизительно в 2:30 по местному времени они должны уже отправиться в Москву.