Больше 300 российских туристов застряли в аэропорту индийского Нью-Дели

По их словам, им не выдают воду около 15 часов, банковские карты не работают, а представители «Аэрофлота» буквально исчезли.
Как пишет mash, рейс SU233 должен был вылететь в Москву в 5:50 утра. Когда борт двигался по взлётно-посадочной полосе, у него лопнуло колесо шасси. Следующие четыре часа испуганных людей держали в салоне и никуда не выпускали. После — ещё два часа в аэропорту. Когда пришёл представитель, толпе сказали, мол, всё будет норм, не паникуйте — сейчас вас отвезут в отель, а в 00:30 полетите на родину.
Сейчас люди вернулись в терминал, но ни сотрудников «Аэрофлота», ни информации по их рейсу нет. Одна из туристок рассказала, что у пассажиров нет возможности купить воду или бутерброд, потому что все поменяли доллары, евро и рупии на рубли, а отечественные кредитки не работают. Россияне боятся, что им придётся жить в аэропорту имени Индиры Ганди, так как про них все забыли.