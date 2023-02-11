Три российских города завоевали популярность среди китайских туристов

Три российских города стали одними из самых востребованных среди туристов из Китая. Москва, Санкт-Петербург и Сочи завоевали звание самых популярных среди путешественников из этой страны, пишет портал News24.

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Помимо этих мегаполисов, китайские туристы предпочитают отдыхать и на Дальнем Востоке.

Как сообщает издание, среди азиатских гостей особым спросом пользуются места, которые считаются культурным наследием времен Советского Союза. В их числе и памятники архитектуры.

Путешественники старшей возрастной категории предпочитают групповые туры, в то время как молодые туристы выбирают индивидуальные туры.