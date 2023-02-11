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1 час назад

Подсчитано количество стран, которые потеряли российские туристы

Мир новостей

Количество недоступных для россиян государств (полностью или «не совсем») подсчитали журналисты издания «Фонтанка.ру». В материале указывается, что в 2013 году отечественные туристы имели возможность оказаться по меньшей мере в 72 странах. К концу прошлого года этот перечень сократился наполовину. Теперь россиянам путь в 37 стран «заказан либо полностью, либо нужно добираться с мучительными пересадками».

Подсчитано количество стран, которые потеряли российские туристы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

К примеру, из-за трудностей с перелетами значительно снизилась популярность Греции. А ведь еще в 2013 году эту европейскую страну посетили около 1,2 млн россиян. Более 1 млн в том же, уже далеком году, отправились в Испанию. Среди стран, в которые турпоток из России снизился до минимума, оказались также Китай, Италия и Франция.

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