Подсчитано количество стран, которые потеряли российские туристы

Количество недоступных для россиян государств (полностью или «не совсем») подсчитали журналисты издания «Фонтанка.ру». В материале указывается, что в 2013 году отечественные туристы имели возможность оказаться по меньшей мере в 72 странах. К концу прошлого года этот перечень сократился наполовину. Теперь россиянам путь в 37 стран «заказан либо полностью, либо нужно добираться с мучительными пересадками».

К примеру, из-за трудностей с перелетами значительно снизилась популярность Греции. А ведь еще в 2013 году эту европейскую страну посетили около 1,2 млн россиян. Более 1 млн в том же, уже далеком году, отправились в Испанию. Среди стран, в которые турпоток из России снизился до минимума, оказались также Китай, Италия и Франция.