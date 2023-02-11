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2 часа назад

Туристы из Паттайи смогут добраться до Самуи на пароме

TourDom

В Таиланде паромное сообщение вновь свяжет два популярных у россиян курорта – Паттайю и Самуи. C 16 февраля начинает работать паромная линия Саттахип – Самуи с частотой один рейс в неделю. Порт Саттахип расположен в 30 км от Паттайи, недалеко от местного аэропорта УТапао. До пирса туристы могут доехать на такси или заказать индивидуальный трансфер.

Путешественники из Паттайи смогут добраться до Самуи на пароме
Фото: TourdomTourdom

Компания Seahorse Ferry объявила о продаже билетов и расписании на февраль-март. Отправление до Самуи – по четвергам в 17:00, обратно – по воскресеньям в 16:00. Время в пути – 15–17 часов и зависит от погодных условий в Сиамском заливе.

Паром The Blue Dolphin способен принять почти 600 пассажиров и до 200 транспортных средств. Путешественники имеют возможность выбрать места из нескольких классов, но в любом случае поездка даже в один конец обойдется весьма недешево.

Самый недорогой билет за место «стандарт» – откидывающееся, как в самолете, кресло – 2,5 тыс. бат (1 бат – около 2,1 руб.), дети 2–15 лет – 1,5 тыс. бат. Желающие провести ночь в постели могут выбрать кровать-капсулу за 3,3 тыс. бат. А вот 2-местная каюта первого класса стоит 8 тыс. бат, за 4-местный семейный номер просят 14 тыс. бат. Впрочем, судно большое – есть бары, массажный салон, караоке, дискотека, так что скучать в дороге не придется.

Таиланд сейчас одно из самых востребованных направлений у туристов, поэтому можно предположить, что паром пригодится и россиянам.

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