Российские туристы улетят из Дубая, не предъявляя загранпаспорт

В международном аэропорту Дубая установленным несколько лет назад Smart Gates расширили функционал. Пассажирам для выхода на посадку не нужно предъявлять свои паспорта или посадочные талоны благодаря внедрению новой биометрической системы. Новшество сокращает время на паспортный контроль до нескольких секунд.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Издание Gulf News уточняет, что внедренная система распространяется на путешественников, чьи биометрические данные были зарегистрированы в GDRFA с 2019 года для использования в будущем. Вся информация о прилетевших в ОАЭ российских туристах и прошедших процедуры сканирования также находится в глобальной базе GDRFA. Россияне не только используют аэропорт Дубая в качестве хаба для стыковочных рейсов, но и прилетают в ОАЭ на отдых, для шопинга и деловых встреч.

По словам генерал-майора Талал Ахмед аль-Шанкити (Talal Ahmed Al Shanqiti), отвечающего за паспортный контроль в авиагавани, новейшая биометрическая технология использует сочетание распознавания лиц и радужной оболочки глаза с обработкой информации искусственным интеллектом. При этом, если туристу необходима отметка в паспорте о пересечении границы, он может обратиться к офицеру погранконтроля. Традиционные паспортные посты с очередями также функционируют.

Издание напоминает, что в настоящее время в двух аэропортах Дубая существует 122 Smart Gates, через которые в прошлом году прошло более 12 млн пассажиров. В планах – увеличить количество «умных» выходов.