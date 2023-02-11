Туристкам из России, рожавшим в Аргентине, пригрозили отзывом ВНЖ

В Аргентине начали приостанавливать вид на жительство (ВНЖ) у граждан России, которые получили его в связи с рождением в стране ребенка, но впоследствии не остались там жить. Об этом в эфире телеканала C5N заявила глава Миграционной службы Флоренсия Кариньяно.

Фото: Unsplash Unsplash

Россиянам для посещения Аргентины не нужна виза. Как оказалось, за последний год беременный туризм в Аргентину стал массовым явлением. По оценке Флоренсии Кариньяно, приехало не менее 10 тысяч рожениц.

Видео дня

Новость широко перепечатали российские СМИ. “Парламентская газета” напомнила об иммиграционных правилах Аргентины: ВНЖ могут отозвать вне зависимости от причин его выдачи в случае отсутствия в стране более двух лет. Тем не менее, сама чиновница ‘этот срок не называла. По ее словам, речь о тех, кто провел за пределами Аргентины больше времени, чем внутри страны.

“Фонтанка”, в свою очередь обратила внимание на эту фразу Кариньяно: “Если суд впоследствии будет рассматривать вопрос об аргентинском гражданстве и захочет предоставить его человеку, который не живет и не жил в Аргентине, «это его (суда — Прим. ред.) дело». Таким образом, можно сделать вывод, что санкции будут применяться избирательно.

И все же для россиян, уже оформивших ВНЖ в Аргентине или собирающихся это сделать, прозвучавшее заявление - тревожный сигнал. “Сейчас, когда получаешь карточку постоянного резидента, можно поехать куда угодно. А теперь хотят обязать сидеть два года безвылазно. Пока это просто слова, но тенденция налицо, особенно для вновь прибывших”, - прокомментировал TourDom.ru Алексей, проживающий в Аргентине.