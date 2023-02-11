Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

В Таджикистане увеличилось число туристов из-за рубежа

Мир24

Около миллиона туристов посетили Таджикистан в прошлом году. Это на 700 тысяч иностранных гостей больше, чем в 2021-м, сообщает «МИР 24».

В Таджикистане увеличилось число туристов из-за рубежа
Фото: Мир24Мир24

Чтобы привлечь туристов, в стране разрабатывают новые направления для путешествий. В республике работают почти 250 туристических компаний. Они предлагают лечебный, горный и экологический отдых. Также ведется работа и над развитием этнотуризма. Кроме того, в прошлом году в республике ввели в эксплуатацию 100 объектов инфраструктуры.

«Больше всего туристов к нам приехало из Узбекистана, на втором месте – Россия, больше 130 тысяч путешественников. Также Таджикистан стал привлекательным для туристов из Казахстана, Турции и Америки», – отметил председатель Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Камолиддин Муминзод.

Для развития сферы туризма в Таджикистане сейчас реализуются три крупных и два малых инвестиционных проекта.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители