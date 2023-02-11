В Таджикистане увеличилось число туристов из-за рубежа

Около миллиона туристов посетили Таджикистан в прошлом году. Это на 700 тысяч иностранных гостей больше, чем в 2021-м, сообщает «МИР 24».
Чтобы привлечь туристов, в стране разрабатывают новые направления для путешествий. В республике работают почти 250 туристических компаний. Они предлагают лечебный, горный и экологический отдых. Также ведется работа и над развитием этнотуризма. Кроме того, в прошлом году в республике ввели в эксплуатацию 100 объектов инфраструктуры.
«Больше всего туристов к нам приехало из Узбекистана, на втором месте – Россия, больше 130 тысяч путешественников. Также Таджикистан стал привлекательным для туристов из Казахстана, Турции и Америки», – отметил председатель Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Камолиддин Муминзод.
Для развития сферы туризма в Таджикистане сейчас реализуются три крупных и два малых инвестиционных проекта.