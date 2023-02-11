Российские туроператоры начали продавать туры в Тунис

Туроператоры воодушевлены новостями о возобновлении полетов «Аэрофлота» в Тунис. Как сообщает Турпром, российский национальный перевозчик объявил об открытии рейсов с 30 мая 2023 года.

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Между тем, из-за высоких цен на авиабилеты специалисты АТОР не ожидают высокого спроса на это направление. Но, исходя из того, что многие средиземноморские курорты недоступны российским туристам в условиях закрытой «санкционной» Европы, спрос все равно будет.