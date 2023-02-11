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1 час назад

Российские туроператоры начали продавать туры в Тунис

runews24.ru

Туроператоры воодушевлены новостями о возобновлении полетов «Аэрофлота» в Тунис. Как сообщает Турпром, российский национальный перевозчик объявил об открытии рейсов с 30 мая 2023 года.

Российские туроператоры начали продавать туры в Тунис
Фото: UnsplashUnsplash

Между тем, из-за высоких цен на авиабилеты специалисты АТОР не ожидают высокого спроса на это направление. Но, исходя из того, что многие средиземноморские курорты недоступны российским туристам в условиях закрытой «санкционной» Европы, спрос все равно будет.

Рейсы, заявленные «Аэрофлотом» в Тунис, будут иметь несколько характеристик: в зависимости от продолжительности полета и заявленной цены. Время полета составит около 9 часов, что примерно сопоставимо со временем полета в Таиланд. Стоимость июнь авиабилетов без багажа составит от 49 тыс. рублей. «Аэрофлот» пообещал туроператорам групповые тарифы.

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