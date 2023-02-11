Беременных россиянок перестали пускать в Аргентину

Власти Аргентины отказали во въезде шести беременным гражданкам России, сославшись на предоставление ложной информации о мотивах поездки. Об этом сообщили власти страны.

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«Когда они не могут объяснить, куда поедут как туристы, находясь на 33-й неделе беременности, сложно поверить, что они путешественники», – заявила глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно.

Чиновница отметила, что с августа прошлого года в Аргентину увеличился миграционный поток со стороны России. Среди приезжих много беременных женщин, которые приезжают исключительно ради родов, так как ребенок, родившийся на территории Аргентины, автоматически становится гражданином страны.