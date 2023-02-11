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22 минуты назад

Беременных россиянок перестали пускать в Аргентину

РИА "ФедералПресс"

Власти Аргентины отказали во въезде шести беременным гражданкам России, сославшись на предоставление ложной информации о мотивах поездки. Об этом сообщили власти страны.

Беременных россиянок перестали пускать в Аргентину
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Когда они не могут объяснить, куда поедут как туристы, находясь на 33-й неделе беременности, сложно поверить, что они путешественники», – заявила глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно.

Чиновница отметила, что с августа прошлого года в Аргентину увеличился миграционный поток со стороны России. Среди приезжих много беременных женщин, которые приезжают исключительно ради родов, так как ребенок, родившийся на территории Аргентины, автоматически становится гражданином страны.

«Говорит Москва» пишет, что информацию о россиянках, застрявших в аэропорту Буэнос-Айреса, подтвердили в российском консульстве, отметив, что одна из женщин пребывает в зоне вылета с 7 февраля.

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